Handy-Raub: Polizei schnappte Täter

Ein 21-Jähriger hat am Montag an einer Bushaltestelle in Vösendorf (Bezirk Mödling) eine junge Frau überfallen. Er hatte sie um eine Zigarette gebeten und ihr das Handy aus der Hand gerissen. 20 Minuten wurde der Mann festgenommen.

Die 22-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling ging am Montag gegen 23.00 Uhr an einer Bushaltestelle in Vösendorf vorbei, als sie ein dort sitzender Mann in englischer Sprache ansprach und sie um eine Zigarette bat. Sie gab ihm eine Zigarette und Feuer. Als sie die Packung und das Feuerzeug wieder einstecken wollte, riss ihr der Mann das Handy aus der Hand.

22-Jährige wurde leicht verletzt

Dabei wurde die junge Frau leicht im Gesicht verletzt. Der Täter flüchtete. Bei einem nahe gelegenen Kebabstand rief die 22-Jährige die Polizeiinspektion Vösendorf an. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter nur 20 Minuten später in Vösendorf fest.

Die Polizisten fanden bei der Kontrolle des 21-jährigen marokkanischen Mannes das geraubte Handy. Der Verdächtige wurde von der 22-Jährigen eindeutig wiedererkannt, so die Polizei. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.