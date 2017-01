Die Ära Pröll in Bildern

Noe.ORF.at lässt die Ära von Erwin Pröll (ÖVP) in Bildern Revue passieren. Pröll wird sich aus der Politik zurückziehen und im März nicht mehr als Landesparteiobmann kandidieren. Das gab er am Dienstag bekannt.

„Landespolitische Verantwortung sagt, man muss auch wissen, wann es Zeit ist.“ Mit diesen Worten kündigte Pröll am Dienstag seinen Rücktritt an - mehr dazu in Landeshauptmann Pröll tritt zurück (noe.ORF.at; 17.1.2017). Unter den Landeshauptleuten, die derzeit im Amt sind, ist Pröll der längstdienende.

zurück von weiter

Pröll feierte am 24. Dezember seinen 70er. Über die Grundsätze seiner Politik sagte er damals im Gespräch mit noe.ORF.at: „Es ist keine leere Floskel, wenn ich Ihnen sage, dass das höchste Gebot, das wir uns setzen, eine bürgernahe Politik ist, immer bei den Menschen zu sein, sehr sensibel zu orten, was die Menschen brauchen, wohin die Reise mit den Menschen gehen soll.“

„Welchen Schritt setze ich wann“

In diesem Gespräch verglich Pröll seine Aufgabe mit der eines „umsichtigen Bauern, der in die Jahre gekommen ist und der genau überlegen muss, welchen Schritt setze ich wann.“ Diesen Schritt setzte Pröll nun und kündigte an, beim Landesparteitag im März nicht mehr als Landesparteiobmann der ÖVP kandidieren zu wollen.

zurück von weiter

„Im Blick zurück wäre es sehr schön für mich, wenn eines Tages die Menschen sagen: Der Pröll hat es eigentlich ganz gut gemacht und er ist dabei auch Mensch geblieben“, wünschte sich der scheidende Landeshauptmann im Gespräch anlässlich seines 70. Geburtstages - mehr dazu in Pröll: „Bürgernahe Politik höchstes Gebot“ (noe.ORF.at; 23.12.2016).