Hose aus Niederösterreich erobert Europa

Die neuen „Crossover-Hosen“ des Unternehmers Claus Bretschneider aus Mödling versprechen, zahlreiche Situationen zu meistern. Das dazugehörige Startup „Breddy’s“ ist mit den Hosen schon international aufgefallen.

Das niederösterreichische Startup Breddy’s wurde von Claus Bretschneider und seiner Frau Manuela Bretschneider 2014 gegründet. Mit den innovativen Crossover-Hosen, also funktionellen Hosen mit Schnitten, die man wie Jeans jeden Tag tragen kann, hat Breddy’s ein neues Bekleidungssegment etabliert. In Europa sind derzeit keine vergleichbaren Marken und Konzepte am Markt. Im Oktober 2016 wurde der erste Breddy’s Shop in Mödling eröffnet.

Breddy's

Breddy‘s Crossover Hosen sind ausschließlich aus Funktionsmaterialien hergestellt, dadurch sind sie klimaneutral, ergonomisch, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht sowie schnelltrocknend. Die strapazierfähige Crossover-Hose eignet sich für alle Alltagssituationen und ist gleichermaßen als Business-Bekleidung wie für unterschiedlichste Freizeitaktivitäten konzipiert. Angeboten werden je fünf unterschiedliche Schnitte für Herren und für Damen, sie sind zudem in verschiedenen Farben erhältlich.

Auszeichnung auf weltgrößter Sportartikelmesse

Die kreative Produktidee wurde auch schon mit einem renommierten Preis von der weltweit größten Sportartikelmesse ISPO ausgezeichnet, dem „ISPO Brandnew-Award 2017“. In der Kategorie „Athleisure“ wurde Breddy’s als neues Trend-Unternehmen zum Gewinner gekürt. Breddy’s Hosen kosten zwischen 129 und 169 Euro, werden zu 100 % in Europa produziert und sind für eine lange Tragedauer ausgelegt.

