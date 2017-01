Weichenstellung für Pröll-Nachfolge

Nachdem Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) seinen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben hat, bleiben zwei Fragen: Wann und an wen übergibt er sein Amt? Antworten gibt es vielleicht schon heute bei einer Landesparteisitzung.

Der Vorstand der ÖVP Niederösterreich wird heute die Weichen für die Nachfolge von Erwin Pröll stellen, das heißt einen Termin für den Landesparteitag im März festlegen und ein Wahlkomitee einrichten. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Pröll wird, ist vorerst offen. Immer wieder wurde und wird Johanna Mikl-Leitner genannt, die vor einem Jahr aus dem Innenministerium zurück nach Niederösterreich wechselte.

„Keine frühzeitigen Erklärungen abgeben“

Pröll selbst hält sich bedeckt: „Die Personalentscheidungen werden im Kreise meiner Freunde in der Gesinnungsgemeinschaft besprochen und sie werden dort auch gemeinsam entschieden. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man in dieser demokratischen Form auch über eine so wichtige Frage, wo es zweifelsohne um eine Zäsur geht, nicht frühzeitig in der Öffentlichkeit Erklärungen abgibt“, so der scheidende Landeshauptmann am Dienstag, nachdem er seinen Rückzug bekanntgegeben hatte.

APA / Herbert Neubauer

Beim Landesparteitag im März wird Pröll zunächst seine Funktion als Landesparteiobmann zurücklegen. Sein Amt als Landeshauptmann wird er in einer der folgenden Landtagssitzungen übergeben. Die personellen Weichen in der ÖVP wären damit knapp ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Niederösterreich gestellt.

