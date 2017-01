Pröll-Nachfolge: Livestream zur Weichenstellung

In St. Pölten soll heute die Nachfolge von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) geregelt werden. Der ÖVP-Landesparteivorstand gibt gegen Mittag die Ergebnisse der Sitzung bekannt, noe.ORF.at berichtet mit Livestream.

Der Vorstand der ÖVP Niederösterreich wird am Mittwoch die Weichen für die Nachfolge von Erwin Pröll stellen: Zum einen soll ein Termin für den Landesparteitag im März festgelegt werden, zum anderen soll ein Wahlkomitee eingerichtet werden. Stimmberechtigt im Landesparteivorstand der ÖVP sind 19 Parteimitglieder.

Als „logische“ Nachfolgerin gilt Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie war im April vergangenen Jahres aus dem Innenministerium nach Niederösterreich zurückgekehrt. Mikl-Leitner gehört dem ÖAAB an und wäre die erste Frau an der Spitze des Landes. Die Ergebnisse der Sitzung des Landesparteivorstandes der ÖVP werden gegen Mittag bekanntgegeben, den Livestream dazu finden Sie hier.

Pröll übergibt Absolute

Für den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Erwin Pröll liegt die Latte jedenfalls hoch. Der scheidende niederösterreichische Landeshauptmann hat es bei der letzten Landtagswahl österreichweit als einziger geschafft, die Absolute zu erhalten. Die 50,79 Prozent, welche die ÖVP Niederösterreich 2013 erreichte, sind das mit großem Abstand stärkste Landtagswahl-Ergebnis innerhalb der ÖVP - auch im Vergleich mit der SPÖ war es österreichweit das beste Resultat.

„Landespolitische Verantwortung sagt, man muss auch wissen, wann es Zeit ist.“ Mit diesen Worten hatte Pröll am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Er werde beim Landesparteitag, der voraussichtlich im März stattfindet, nicht mehr als Obmann kandidieren, kündigte er an. In der Landtagssitzung danach werde er auch als Landeshauptmann abtreten - mehr dazu in Landeshauptmann Pröll tritt zurück (noe.ORF.at; 17.1.2017).

