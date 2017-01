Toter in Fischteich offenbar seit 2004 vermisst

Bei der Leiche, die am Montag aus einem Fischteich in Hollenburg bei Krems geborgen wurde, könnte es sich um einen seit 13 Jahren vermissten Mann handeln. Das Bundeskriminalamt bestätigte nun diesen Verdacht.

Anfang Juli 2004 war ein damals 47-jähriger Mann aus Traismauer (Bezirk St. Pölten) ohne offensichtlichen Grund spurlos verschwunden. Augenzeugen hatte ihn zuletzt in seinem Auto gesehen. Der erste Verdacht war, dass der Mann in Richtung Donau gefahren sein könnte. Daher wurde im Bereich der Donau-Au eine große Suchaktion gestartet, unter anderem suchten Taucher einen Fischteich ab.

ORF

In einem anderen, nur vier Kilometer entfernten Teich entdeckte ein Fischer am Wochenende ein versunkenes Auto, in dem sich eine Leiche befand. Den Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug auf den Vermissten zugelassen. Eine Obduktion soll am Donnerstag klären, ob der Mann durch einen Unfall, Suizid oder ein Gewaltverbrechen gestorben ist.

