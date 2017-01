Lkw mit Gefahrengut in Straßengraben gestürzt

Ein Tankwagenlenker ist Mittwoch Mittag aus noch unbekannter Ursache in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) auf einer Ostautobahn (A4)-Abfahrt verunfallt. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Fahrer touchierte mit seinem Lkw zuerst die Leitschiene, durchstieß sie anschließend und stürzte mit dem Gefahrengutransporter in den Straßengraben, berichtete Einsatzleiter Marcus Schaider von der Feuerwehr Mannswörth (Bezirk Bruck an der Leitha). Der Tankwagen verliert seit dem Unfall Öl. Daher wurden Gefahrengut-Sachbearbeiter und ein spezielles Öl-Fahrzeug der Feuerwehr angefordert.

FF Mannswörth

Bevor die Feuerwehrleute den Lkw bergen können, muss das Öl gebunden werden, erklärt der Einsatzleiter. Laut Schaider wird der Einsatz mindestens fünf Stunden dauern. Der Lkw-Lenker war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeschlossen. Er wurde von den Feuerwehrleuten befreit, war an der Schulter verletzt, stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so der Einsatzleiter.