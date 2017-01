Pröll und seine Nachfolgerin im Gespräch

Was macht Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) nach seinem Rückzug aus der Politik? Wie groß hingegen sind die Fußstapfen, in die seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) treten wird? noe.ORF.at hat beide zum Gespräch gebeten.

noe.ORF.at: Johanna Mikl-Leitner ist im Vorjahr nach Niederösterreich gewechselt. Hatten Sie damals schon die Absicht, dass sie Ihre Nachfolgerin werden soll?

Mikl-Leitner hat im Innenministerium einen äußerst harten Job zu bewältigen gehabt, den sie exzellent gemacht hat, wo - sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene - wahrscheinlich jetzt erst sichtbar wird, welch große Entscheidung sie im Zusammenhang mit der Balkanroute, die sie blockiert hat, getroffen hat. Das hat Europa und Österreich vor größeren Schwierigkeiten in der Flüchtlingsfrage bewahrt und daher war für mich nach diesem harten Job klar, dass wir sie wieder zurück nach Niederösterreich holen müssen.

Erwin Pröll: Nein, damals ist die Entscheidung aus einem ganz einfach Grund gefallen. Wir haben, als Mikl-Leitner ins Innenministerium gegangen ist, gespürt und gemerkt, dass sie so etwas wie ein Aderlass für die niederösterreichische Politik sein wird und ich habe damals schon klar und deutlich angemerkt, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo ich die Bitte äußern werde, dass sie in die Landespolitik zurückkommt.

noe.ORF.at: Was qualifiziert Mikl-Leitner für die Aufgabe, zunächst die ÖVP Niederösterreich zu übernehmen und dann relativ rasch an der politischen Spitze des Landes zu stehen?

Pröll: Sie hat langjährige Erfahrung im Politmanagement, aber auch im Nationalrat, in der niederösterreichischen Landesregierung und in der Bundesregierung. Was sie besonders auszeichnet, ist unglaublich harte Arbeit, ein unkomplizierter Zugang zu den Menschen - das ist gerade in der Landespolitik wichtig - und vor allem die Liebe zur politischen Arbeit im Land, und das sind wesentliche Grundlagen, auf denen man aufbauen kann.