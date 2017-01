Sechs Tote: Opfer noch nicht beigesetzt

Am 1. Dezember wurden in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) sechs Leichen gefunden. Eine Frau hatte fünf Angehörige erschossen und sich danach selbst getötet. Die Beisetzung der Toten ist noch immer nicht erfolgt.

Die sechs Leichen wurden noch im Dezember im Krematorium St. Pölten verbrannt. Die Kosten dafür betrugen mehrere tausend Euro und wurden von der Marktgemeinde Böheimkirchen übernommen. Die sechs Urnen befinden sich seit der Kremierung in einem Depot der Städtischen Bestattung St. Pölten.

Gemeinde Böheimkirchen bietet Grabstelle an

Bis wann sie dort bleiben können, sei zeitlich nicht geregelt, sagt Johann Hell (SPÖ), Bürgermeister von Böheimkirchen: „Bis eine Entscheidung getroffen wird, die nicht in der Verantwortung der Gemeinde liegt, werden die Urnen de facto in der Bestattung bleiben.“

Wie lange die sechs Urnen in der Städtischen Bestattung St. Pölten bleiben können, ist unklar. Nach Angaben von Bürgermeister Hell sei ihm keine Frist bekannt. Bei der Städtischen Bestattung St. Pölten hieß es auf Nachfrage von noe.ORF.at, man gebe weder Auskunft zu einer Frist noch zu den sechs Urnen.

Die Angehörigen kümmerten sich bis jetzt nicht um die Beisetzung der Urnen, so der Bürgermeister. Für die Gemeinde sei die Angelegenheit „vorläufig abgeschlossen“, so Hell. Man habe angeboten, ein öffentliches Grab für alle sechs Urnen auf dem Friedhof in Böheimkirchen zur Verfügung zu stellen, um die Beisetzung durchführen zu können. Von Seiten der Verwandten der sechs Toten habe noch niemand auf das Angebot reagiert.

„Bei Bedarf auf uns zukommen“

„Die Marktgemeinde Böheimkirchen und ich als Bürgermeister haben keinen Kontakt zu den Verwandten. Wir haben auch keine Gespräche geführt, wir haben auch keine Information, was von Seiten der Verwandten geplant ist“, sagte Hell gegenüber noe.ORF.at. Die Familie bestehe darauf, dass „das eine persönliche Angelegenheit der Familie ist und dass sie bei Bedarf auf uns zukommen werden. Wann das passieren soll, kann ich nicht sagen“, so der Bürgermeister von Böheimkirchen.

