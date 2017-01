Mann mit Axt erschlagen

Mordalarm gibt es im Bezirk St. Pölten. In Oberwölbling soll ein Mann erschlagen worden sein. Nach ersten Informationen dürfte es sich um eine Tat im Familienkreis handeln.

Opfer soll der Vater sein, sein Sohn der mutmaßliche Täter, berichtet die Tageszeitung „Heute“. Zu der Bluttat kam es am Mittwochabend. Im Einsatz waren Polizei und auch ein Notarztwagen. Das Opfer verstarb aber noch an Ort und Stelle. Bei der Tatwaffe handelt es sich vermutlich um eine Axt, diese wurde am Tatort sichergestellt. Wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet, ließ sich der Sohn des Opfers am Tatort widerstandslos festnehmen. Warum es zu der Bluttat gekommen ist steht derzeit noch nicht fest.

Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich gab es keine Auskünfte, ein Sprecher verwies auf die Staatsanwaltschaft. Dort heißt es, es dürfte sich um ein Familiendrama gehandelt haben, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegenüber der APA. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Dass ein Mann seinen Vater erschlagen haben soll, wurde vorerst allerdings nicht bestätigt. Die Ermittlungen seien in den Abendstunden angelaufen, hieß es bei der Staatsanwaltschaft.

