Lkw-Lenker bei Unfall unter Drogen

Ein 30-jähriger Mann, der am Mittwoch mit einem Tankwagen beim Knoten Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) in den Straßengraben gestürzt ist, ist unter Suchtgifteinfluss gestanden. Laut Polizei hat er außerdem keinen Lkw-Führerschein.

Eine klinische Untersuchung des verletzten Lkw-Lenkers aus dem Bezirk Lilienfeld ergab, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen gestanden ist. Außerdem ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass der 30-Jährige keine Berechtigung für das Lenken eines Schwerfahrzeugs besitzt.

FF Mannswörth

Der Lastwagenfahrer touchierte am Mittwoch auf der Ost-Autobahn (A4) beim Knoten Schwechat die Leitschiene, durchbrach diese und stürzte anschließend mit seinem Gefahrenguttransporter in den Straßengraben. Der Mann war im Lkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde beim Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus Baden gebracht - mehr dazu in Lkw mit Gefahrengut in Straßengraben gestürzt (noe.ORF.at; 18.1.2017).