Vogelgrippe: Zweiter Schwan positiv getestet

Nachdem vor wenigen Tagen im Waldviertel ein Fall von Vogelgrippe bekanntwurde, ist nun ein weiterer Schwan am H5N8-Virus verendet. Der zweite Schwan wurde ebenfalls in Gmünd beim Großen Harabruckteich gefunden.

Das Ergebnis der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigte, dass auch der zweite Schwan an der Vogelgrippe, dem H5N8-Virus, verendet war, bestätigte am Freitag der Landesveterinärdirektor Wigbert Roßmanith gegenüber noe.ORF.at. Damit ist es der zweite Fall von Vogelgrippe in Niederösterreich, nachdem bereits vor wenigen Tagen bei einem Schwan das Virus festgestellt wurde - mehr dazu in Vogelgrippe: Toter Schwan positiv getestet (noe.ORF.at; 18.1.2017).

Laut Roßmanith wurde der Teich nun aus Sicherheitsmaßnahmen abgesperrt, damit Fußgänger den Vogelkot nicht weiter verteilen können. Derzeit werden laufend tote Wasservögel von der Bevölkerung zu den Behörden gebracht und untersucht, so Roßmanith. Bisher gebe es aber keine weiteren Verdachtsmomente, heißt es. Da es sich bei dem H5N8-Virus um einen reinen Geflügelpeststamm handelt, ist es für den Menschen ungefährlich.

