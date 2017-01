Toter in Pkw: Kein Fremdverschulden

Der Tod eines Mannes, der in einem Auto in einem Fischteich in Krems-Hollenburg aufgefunden wurde, ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Dieses Ergebnis hat die Obduktion gebracht.

Die Identität soll in den kommenden Tagen „zusätzlich durch eine DNA-Vergleichsuntersuchung seitens des Gerichtsmedizinischen Instituts Innsbruck gutachterlich festgestellt“ werden, teilte das Bundeskriminalamt am Freitag mit, „ein endgültiges Ergebnis wird Ende kommender Woche erwartet.“

Das vergangenen Sonntag entdeckte Auto wurde am Montag aus sechs Metern Tiefe geborgen. Der Mann in dem Pkw könnte ein seit 2004 Abgängiger sein, hatte Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts, mitgeteilt.

