Schwarzkiefer-Ernte für Josefstadt-Theater

Das Holz für den neuen Bühnenboden des Theaters in der Josefstadt in Wien kommt von Schwarzkiefern aus Wäldern unweit der Hinterbrühl (Bezirk Mödling) in Niederösterreich. Die Bundesforste ernten derzeit die hohen Nadelbäume.

„Die Bretter, die die Welt bedeuten“, die stammen im Falle des Theaters in der Josefstadt bald aus Niederösterreich. Die Österreichischen Bundesforste ernten in den kommenden Tagen das Holz der bis zu 30 Meter hohen Nadelbäume.

Das Schwarzkiefer-Holz knarrt nicht

Der besonders hohe Harzanteil der Schwarzkiefern verhindert das unerwünschte Knarren der Holzdielen. Deshalb wird das Holz dieses Baumes gerne für Theaterböden verwendet. 20 riesige Schwarzkiefern aus dem Wienerwald werden jetzt geerntet. Danach werden die Baumstämme in einem Sägewerk zu Bühnenbodendielen verarbeitet.

„Gerade in tiefen Lagen gilt der Winter als gute Zeit für die Holzernte. Die Bäume stehen in sogenannter Saftruhe, der gefrorene Boden ist gut befahrbar, und im besten Fall schützt eine Schneedecke Jungbäume und Waldboden“, sagt Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste. Mit einer Höhe von bis zu 30 Metern und einem Durchmesser von mehr als 60 Zentimetern zählen die Bäume bereits zu den stattlicheren Exemplaren ihrer Art. „Der Lebensbeginn dieser Kiefernbäume fällt übrigens nahezu mit der Geburt eines der wichtigsten Theaterkünstler der österreichischen Geschichte und einem großen Freund der Josefstadt zusammen: Max Reinhardt“, sagt der Intendant des Josefstadt-Theaters, Herbert Föttinger.

Im Sommer kommt der neue Boden

Zu den Brettern, die die Welt bedeuten, werden die Bäume dann im Sommer umfunktioniert, wenn das Theater in der Josefstadt eine Spielpause macht. In dieser Zeit wird der aus niederösterreichischen Schwarzkiefern hergestellte Bühnenboden verlegt. Die größten Schwarzkieferbestände gibt es im südlichen Wienerwald. Es ist zwar sehr aufwendig, das stark harzhaltige Holz zu verarbeiten, dafür ist es aber vielseitig verwendbar. Abgesehen von Bühnenböden wird das Holz etwa für Möbel- und Industrieholz verwendet.

