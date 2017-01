Semperit gibt Handschuhproduktion auf

Der Gummi- und Kautschukhersteller Semperit mit Sitz in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) gibt die Handschuhproduktion in Thailand auf. Seit Jahren führte das Unternehmen einen Rechtsstreit.

Seit einigen Jahren gab es einen Rechtsstreit zwischen Semperit und einem thailändischen Joint-Venture Partner. Nun hat sich das Unternehmen mit seinem thailändischen Geschäftspartner verglichen. Semperit gibt die Handschuhproduktion in Thailand auf, stockt dafür aber in anderen Ländern auf.

Semperit stockt bei Fabriken in China auf

Mit jährlich zwölf bis 13 Milliarden produzierten Handschuhen für den medizinischen Bereich war das Werk in Thailand die größte Fabrik von Semperit in diesem Segment. Jetzt zieht sich die Firma aber zurück. Das Werk wird „Sri Trang“ künftig alleine führen. Im Gegenzug übernimmt Semperit eine bisher mit „Sri Trang“ gemeinsam betriebene Vertriebsgesellschaft in den USA zur Gänze und stockt auch bei zwei Fabriken in China auf.

Außerdem übernimmt Semperit Gesellschaften in Singapur und Brasilien sowie die Mehrheitsbeteiligung an der malaysischen „Formtech“, einem Produzent von Keramikformen für die Handschuhproduktion. In der Bilanz von 2017 werde sich der Wegfall umsatzmäßig „nicht dramatisch“ bemerkbar machen, sagt Semperit-Chef Thomas Fahnemann.

