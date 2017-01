Tresor-Diebe in Tschechien festgenommen

Die Polizei hat in Tschechien zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die zwei Männer sollen bei einem Einbruch in Kautzen (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) einen Tresor gestohlen haben.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sollen die beiden Verdächtigen in eine Firma in Kautzen eingebrochen haben. Dabei sollen sie den Tresor mit einem in der Firma gestohlenen Gabelhubwagen an ihr Fahrzeug angehängt haben und nach Tschechien gefahren sein.

Tresor in tschechischem Ort vergraben

Etwa drei Kilometer nach der österreichischen Grenze sollen sie den Standtresor samt Hubwagen im Gemeindegebiet von Stare Mesto (Tschechien) in einer Schneewechte vergraben haben. Am Donnerstag kamen die Männer abends noch einmal zu diesem Ort, um den Tresor vermutlich ausgraben zu wollen. Die beiden wurden von der tschechischen Polizei angehalten.

LPD NÖ

Aufgrund der gemeinsam geführten Erhebungen der tschechischen und österreichischen Polizisten konnten die beiden angehaltenen Personen als Verdächtige des Einbruchsdiebstahls in Kautzen ermittelt werden. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden verhaftet und sind nun in der Justizanstalt Budweis in Haft. Die laufenden Ermittlungen werden gemeinsam von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich mit Beamten der Kriminalpolizei in Jindřichův Hradec, Kreisdirektion Budweis, geführt. Es wird ermittelt, ob die beiden Männer noch für weitere Straftaten verantwortlich sind.