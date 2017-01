Schwerer Unfall auf Eiskletterroute „Blue Box“

Auf der Eiskletterroute „Blue Box“ in den Ötschergräben hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 34-jähriger Slowake stürzte 20 Meter tief ins Seil ab. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In den Hinteren Tormäuern im Gemeindegebiet von Annaberg (Bezirk Lilienfeld) haben die drei Männer aus der Slowakei ihre Eisklettertour begonnen. Im Vorstieg der sogenannten „Blue Box“ ereignete sich gegen 15.00 Uhr dann der folgenschwere Unfall.

Heikler und schwieriger Einsatz für die Bergrettung

Aus noch bisher unbekannter Ursache stürzte der 34-jährige Kletterer etwa 20 Meter ins Seil ab. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zunächst von den beiden anderen Kletterern, die mit ihm unterwegs waren, in Sicherheit gebracht.

Zufällig befand sich am Samstagnachmittag eine Einsatzgruppe der Bergrettung aufgrund einer Übung in der Nähe der „Blue Box“. Sofort wurde Verstärkung angefordert, auch die Alpinpolizei war im Einsatz. Da es sich bei der Eiskletterroute um eine sehr anspruchsvolle und schwierige Route handelt, dauerte der Einsatz der Bergrettung mehrere Stunden, sagt Martin Gurdet, der Landeseinsatzleiter der Bergrettung. „Eisfälle sind extrem schwierige und anspruchsvolle Gebiete für uns. Man muss mit einem Seilgeländer und einem vernünftigen Zustieg versuchen zu dem Verletzen vorzudringen und dann die Bergung vorzunehmen“, so Gurdet. Um 22.30 Uhr war der Einsatz vorbei und der Mann wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Zweiter Vorfall in der „Blue Box“ im Jänner

Bereits Anfang Jänner mussten die Bergretter zu einem heiklen Einsatz in der „Blue Box“ ausrücken. Zwei Eiskletterer gerieten in eine alpine Notlage. Sie konnten nicht mehr weiter auf- und absteigen und mussten von der Bergrettung und der Alpinpolizei gerettet werden - mehr dazu in Eiskletterer waren in alpiner Notlage (noe.ORF.at; 5.1.2017).