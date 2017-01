Austrotherm: Investitionen in Deutschland

Das Unternehmen Austrotherm aus Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt), das auf Wärme- und Schalldämmung spezialisiert ist, produziert mittlerweile in elf Ländern. In Deutschland erweitert die Firma nun um sieben Millionen Euro die Produktion.

Austrotherm stellt ihre Dämmstoffe mittlerweile in elf Ländern her, unter anderem in Deutschland in Wittenberge. In dem deutschen Werk des niederösterreichischen Unternehmens, wo nun sieben Millionen Euro investiert werden, werden gegen Wasser und Druck widerstandsfähige Dämmstoffe hergestellt.

Mehr Mitarbeiter im deutschen Werk

Die neue Anlage im Werk in Wittenberge soll bereits heuer, im dritten Quartal, in Betrieb gehen. Gleichzeitig werden hier dann 61, statt wie bisher 51, Mitarbeiter beschäftigt sein und neue Produkte herstellen. Denn laut Austrotherm ist in Deutschland, Polen, Skandinavien und den Benelux-Staaten die Nachfrage nach energiesparenden Wärmedämmungen stark gestiegen.

Das Werk in Wittenberge gibt es seit vier Jahren. Dort werden die rosafarbenen Dämmstoff-Platten produziert, die extremem Druck und extremer Feuchtigkeit standhalten. Austrotherm mit seiner Firmen-Zentrale in Waldegg beschäftigt insgesamt 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

