Hainburg: Konzerte von Klassik bis Jazz

Neun Konzerte hat die Haydngesellschaft in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) für das heurige Jahr geplant. Programmatisch beschränkt man sich nicht nur auf die österreichische Klassik, sondern ganz im Gegenteil.

Musiker aus Österreich, Kolumbien, Brasilien, Venezuela, Ungarn, Tschechien, Japan, der Türkei und den USA hat die Hainburger Haydngesellschaft unter der Leitung von Beate Linke-Fischer für heuer eingeladen. Seit 36 Jahren organisiert die Hainburger Haydngesellschaft jährlich einen derartigen Konzertzyklus, wobei der internationale und grenzüberschreitende Gedanke stets im Vordergrund stand und steht. In Hainburg erhielt Joseph Haydn ab seinem fünften Lebensjahr von 1737 bis 1740 den ersten Musikunterricht.

Hainburger Haydngesellschaft, neun Konzerte in der Kulturfabrik (Beginn: 18.00 Uhr), Auskunft unter Tel. 0664/736 164 93.

Den Beginn der Konzertreihe macht am 28. Jänner das mdw Chamber Orchestra unter Roger Diaz Cajamarca. Am Programm stehen Mozarts Klavierkonzert KV 414 (Solistin Dorothy Khadem-Misagh) und Debussys „Danse sacree et Danse profane“ mit der jungen Harfenistin Christina Vesztergom. Die Gypsy Devils aus Bratislava bescheren am 25. Februar Traditionals in Verbindung mit Jazz, Ethno, Flamenco und Klassik. Ebenfalls aus der Slowakei reisen am 18. März die Philharmonie Bohuslav Martinu unter der Leitung des amerikanischen Dirigenten Paul Mauffray und Kontrabassist Filip Waldmann an.

©Hotel Altes Kloster

Jazz, Operette und „spanische Klänge“

Am 22. April gastiert der Geiger Benjamin Schmid mit seinem Jazz-Quartett in Hainburg. Das Konzert steht unter dem Motto „Django meets Classic“. Am 13. Mai laden die Schwestern Ferhan und Ferzan Önder am Klavier zu einer musikalischen Reise in die geheimnisvolle Welt des Orients. Sie spielen Rimskij-Korsakoffs „Scheherazade“. Erzähler ist Parvis Mamnun.

Im Herbst folgen weitere Konzerte: Die Sopranistin Daniela Fally und der Tenor Gustavo Quaresma Ramos sowie die Sinfonietta Baden präsentieren am 23. September Highlights aus Oper und Operette. Den „Zauber der Oboe“ vermitteln Jan Adamus und das Adamus Ensemble Prag am 21. Oktober.

Das bekannte und beliebt „Concierto de Aranjuez“ wird am 18. November in Hainburg erklingen, interpretiert wird es vom Savaria Orchester unter der Leitung von Georg Kugi und dem Gitarristen Gabriel Guillen. Der Pianist und Comedy Musician Hyung-ki Joo (die „Hälfte“ des Duos Igudesman & Joo) beschließt gemeinsam mit Yu Horiuchi (Gesang) den Konzertreigen am 9. Dezember, die Haydngesellschaft verspricht einen „humorvoll verträumten“ Abend.

Link: