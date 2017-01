Wohnhaus ging in Flammen auf

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntag ein Wohnhaus ausgebrannt. Der Hausbesitzer konnte sich selbst aus dem Gebäude retten. Laut Feuerwehr wurde er mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr wurde Sonntagmittag zu dem Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Für die Arbeiten musste der Strom abgeschaltet werden, außerdem wurden wegen der Glatteisbildung durch das Löschwasser mehrere Straßen gesperrt, berichtete die Feuerwehr Strasshof.

Feuerwehr Strasshof

Gartenzaun stand unter Strom

Durch den Vollbrand schmolzen die Stromleitungen, die zum Haus führten. Dadurch wurde der Gartenzaun unter Strom gesetzt, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Ermittlungen zur Brandursache waren noch im Laufen, hieß es am Montag seitens der Polizei.

