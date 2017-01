97-Jähriger fuhr mit Auto in Auslage in Mistelbach

Ein 97-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Auto in die Auslage eines Geschäfts in Mistelbach gefahren. Der betagte Mann dürfte laut Polizei die Pedale verwechselt haben und durchstieß mit seinem Fahrzeug die Auslagenscheibe.

Der 97-jährige Mann wollte den Wagen kurz vor 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in Mistelbach abstellen, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Allerdings dürfte er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Der 97-Jährige fuhr über den dort befindlichen Gehsteig und krachte in die Auslage eines Geschäfts.

LPD NÖ

Der betagte Lenker und seine Beifahrerin blieben laut Polizei unverletzt. Der Pensionist aus dem Bezirk Mistelbach machte auf die Polizisten einen sehr gebrechlichen Eindruck, hieß es in der Aussendung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem werde er bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.