8.487 neue Unternehmen gegründet

In Niederösterreich werden jeden Werktag im Schnitt 32 Unternehmen gegründet. Das geht aus der aktuellen Gründerbilanz der Wirtschaftskammer Niederösterreich hervor. Im Vorjahr wurden 8.487 Neugründungen gezählt.

Jedes fünfte neu gegründete Unternehmen in Österreich wird in Niederösterreich gegründet. „Das bedeutet das drittbeste je erzielte Ergebnis“, sagte Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl am Mittwoch in einer Aussendung. Das Durchschnittsalter jener, die sich selbstständig machen, beträgt knapp 41 Jahre. Der Frauenanteil liegt laut Wirtschaftskammer bei 64 Prozent. Wieviele der neu gegründeten Unternehmen Einzelpersonenunternehmen (EPUs) sind, wurde in der Gründerbilanz nicht ausgewiesen.

Gründer wollen vor allem ihr eigener Chef sein

Als wichtigstes Motiv für eine Unternehmensgründung wurde gegenüber der Wirtschaftskammer genannt, dass man sein eigener Chef beziehungsweise seine eigene Chefin sein möchte, für rund 66 Prozent der Neugründer war das entscheidend. Also ebenso wichtig für den Schritt zur Unternehmensgründung wurde die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung genannt. Dritthäufigstes Motiv ist, dass man die Verantwortung, die man als Angestellter hatte, lieber in das eigene Unternehmen einbringen will.

APA/dpa/Jan-Philipp Strobel

Der neue, seit Dezember amtierende Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft in Niederösterreich, Jochen Flicker, verwies dazu auf die Unterstützung durch das Gründerservice der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer. Insgesamt wurden dadurch im Vorjahr Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, die sich für die Selbstständigkeit interessieren, mit 16.500 Kurz- und 4.000 Intensivberatungen unterstützt.

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) zeigte sich zu den aktuell veröffentlichten vorläufigen Gründungszahlen in Niederösterreich erfreut. Es sei der niederösterreichische Unternehmergeist, der den Wirtschaftsstandort mit Leben erfülle, sagte sie in einer Aussendung. Die Unterstützung von Gründungen durch das Land sei auch ein wichtiger Teil der Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2020.

Links: