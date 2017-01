Bühne im Hof: Jugendliche fliehen vor dem Krieg

In der Bühne im Hof in St. Pölten war am Mittwochabend die Premiere des Stücks „Der Junge mit dem Koffer“. Mike Kenny schildert die abenteuerliche Flucht der beiden Jugendlichen Naz und Krysia vor dem Krieg in der Heimat.

Das Landestheater Niederösterreich gastiert mit dieser Jugendtheater-Produktion in der Bühne im Hof in St. Pölten. „Der Junge mit dem Koffer“ des britischen Autors Mike Kenny ist bis 23. März in der Landeshauptstadt zu sehen, das Stück wird am 12. Mai auch im Stadttheater Wr. Neustadt gezeigt.

Alexi Pelekanos

Die Geschehnisse auf dieser Fahrt ins Ungewisse verknüpft Mike Kenny mit den orientalischen Märchen vom Seefahrer Sindbad und dessen sieben Reisen. Philipp Moschitz inszeniert das Road Movie mit flottem Tempo und erfrischendem Spielwitz.

Mit Zeynep Bozbay, Tim Breyvogel, Stanislaus Dick und Lukas Spisser agiert ein wunderbar aufeinander eingespieltes und wandlungsfähiges Quartett auf der sparsam ausgestatteten, aber mit Videoprojektionen (Julia Grevenkamp) effektvoll aufgepeppten Bühne.

Ohne Pathos und ohne Rührseligkeit inszeniert

Durch die Wüste, über Gebirge und Meere führt der gefährliche Weg, vorbei an Schleppern, Banditen, Halsabschneidern und Wölfen bis zum Schiffbruch am europäischen Festland. Dort päppeln zwei Italienerinnen (köstlich im Badekostüm: Breyvogel und Spisser) den Buben auf, bis er sich zu seinem Bruder in London durchschlägt, wo die Enttäuschung wartet: Statt des erhofften Luxuslebens scheinen ein bescheidenes Zimmer und ein Job als Autowäscher schon das Optimum an Erreichbarem.

Wie es gelingt, diese Geschichte pathosfrei und ohne jegliche moralinsäuerliche Rührseligkeit umzusetzen und dennoch weder auf eine Prise Romantik noch auf feinen Humor noch auf fetzige Musik zu verzichten, ist sehenswert. 75 unterhaltsame Theaterminuten - nicht nur - für junges Publikum (ab zwölf Jahren).

Ewald Baringer, Austria Presse Agentur

Links: