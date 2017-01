Melker Kaserne: Ausbau um 32 Mio. Euro startet

Seit über zehn Jahren ist der Ausbau der Birago-Kaserne in Melk geplant, der Baubeginn wurde immer wieder verschoben. Am Dienstag ist es nun endgültig so weit: Der Spatenstich für neue Werkstätten und Garagen wird vorgenommen.

31,8 Millionen Euro werden in den Ausbau der Kaserne in Melk investiert. Im Bereich der Südspange Melk soll ein Werkstätten- und Garagenbezirk errichtet werden. Am Spatenstich am Dienstag werden Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) teilnehmen.

101 Mio. Euro fließen nach Niederösterreich

Bis 2020 hat das Bundesheer nach Angaben des Verteidigungsministeriums 535 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen budgetiert. Mehr als 101 Millionen Euro davon werden in 65 Bauprojekte in Niederösterreich investiert. Um 820.000 Euro wurden bereits eine Gerätehalle und Abstellflächen in der Kaserne Melk errichtet.

Das in der Birago-Kaserne ansässige Pionierbataillon 3 ist eines der drei Pionierbataillone des Bundesheeres und gehört zum „Kommando Schnelle Einsätze“. Die Melker Pioniere unterstützen die Bevölkerung bei Katastrophen und Unglücksfällen, beispielsweise durch den Bau von Behelfsbrücken oder die Räumung von Sperren. Der Ausbau der Kaserne soll 2019 beendet sein.

