Elektrische Drehbühne für Stadttheater Berndorf

Das Stadttheater in Berndorf (Bezirk Baden) bekommt eine fest installierte, elektrische Drehbühne. Die Umbauarbeiten laufen bereits seit Mitte Jänner. Etwa 170.000 Euro werden in die technische Neuerung investiert.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es im Stadttheater Berndorf für die Produktionen „Kaktusblüte“ oder „Der nackte Wahnsinn“ eine Drehbühne. Diese war aus Holz, nicht fest installiert und musste manuell betrieben werden. Das wird sich in den kommenden Wochen ändern, denn gemeinsam mit dem Land Niederösterreich werden 170.000 Euro in eine elektrische, im Bühnenboden versenkte Drehbühne investiert.

Arbeiten laufen auf Hochtouren Im August soll die neue Drehbühne in der Komödie „Ein Traum von Hochzeit“ erstmals in Aktion zu sehen sein.

Die kreisrunde Stahlkonstruktion mit einem Durchmesser von sieben Metern muss in Zukunft eine Last von insgesamt vier Tonnen tragen können. Für die Handwerker kommt erschwerend hinzu, dass die Bühne im Stadttheater Berndorf schräg ist und sich bis zu 50 Zentimeter neigt. Daher müssen sie besonders präzise und millimetergenau arbeiten, so der kaufmännische Leiter der Festspiele Berndorf, Helmut Wiltschko. Außerdem sind bei den Arbeiten in dem historischen Bauwerk aus der Renaissance die Statik und der Denkmalschutz zu beachten.

Drehbühne wird Stückauswahl beeinflussen

Die 128 verschiedene Positionen und die unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen der Drehbühne bieten künftig mehr Möglichkeiten bei der Inszenierung der Stücke. Die Bühnenbilder können aufwendiger gestaltet werden und das wird sich auch auf die Auswahl der Theaterstücke auswirken, betont die Intendantin der Festspiele Berndorf, Kristina Sprenger.

Spätestens am 3. März müssen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein, denn dann wird die Bühne in Berndorf schon wieder bespielt. Die neue elektrische Bühne wird sich ab August im Stück „Ein Traum von Hochzeit“ das erste Mal vor Publikum drehen.

