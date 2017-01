Land will Exporte in den Iran mehr als verdoppeln

Niederösterreich will seine Wirtschaftsbeziehungen zum Iran weiter verstärken. Nach der Aufhebung der internationalen Sanktionen gilt das Land als Hoffnungsmarkt für den heimischen Export.

Mittelfristig sollen die Exporte in den Iran von 43 auf hundert Millionen Euro jährlich ansteigen. Schon im Vorjahr sondierte eine Delegation aus Niederösterreich den Markt im Iran. Erste Geschäfte wurden angebahnt. Beim jetzigen Gegenbesuch der Delegation aus der iranischen Provinz Markazi sollen weitere Projekte konkretisiert werden.

„Es geht um die Branchen rund um Maschinenbau, Anlagen, Schienenfahrzeuge. Da ist sehr viel Know-How von niederösterreichischen Firmen vorhanden und da ist auch sehr viel Nachfrage hinsichtlich Iran“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Der Vizegouverneur der Provinz Markazi sieht großen Nachholbedarf im Iran: „Wir sind auch im Tourismus an einem Ausbau interessiert, und vor allem auch im industriellen Bereich. Hier können Ihre Betriebe moderne Technologie in unser Land bringen.“

Firma Brucha am iranischen Markt interessiert

Für die Firma Brucha in Michelhausen (Bezirk Tulln) wäre der Iran ein neuer, interessanter Markt. Hier werden hochwertige Paneele für Industrieanlagen und Kühlräume für die Lebensmittelindustrie produziert. „Die Gruppe ist extrem interessiert an unseren Produkten und das könnte wirklich sehr, sehr gut für uns sein“, sagt Eigentümerin Susanne Brucha.

Bis es aber tatsächlich zu Geschäftsabschlüssen kommt, und das Ziel des verdoppelten Exports in den Iran erreicht werden kann, würde es noch dauern. „Das ist eine ganz andere Kultur, wo auch die Verhandlungen anders ablaufen. Das ist nicht so Ruck-Zuck, wie das im westlichen Kulturkreis üblich ist. Da geht es ganz stark um Vertrauensaufbau, und erst wenn das geschafft ist, geht es an konkrete Geschäfte“, sagt Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Österreich hat aber jedenfalls einen guten Ruf im Iran, den man für gute Geschäfte nutzen will.

