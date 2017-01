Historiker serviert Historisches

Am 30. Jänner jährt sich die Tragödie von Mayerling zum 128. Mal. Der Historiker, Künstler, Kurator und Buchautor Hannes Etzlstorfer beschäftigt sich in seinem Bildband „Mayerling 1889. Ein Mythos entsteht“ mit dem historischen Ereignis.

Das Rezept ist aus der Speisenfolge des letzten Abends von Kronprinz Rudolf in Mayerling. Es findet sich in Katharina Pratos (1818-1897) Klassiker „Die süddeutsche Küche“.

Klare Gemüsesuppe mit gebackenen Bröselknöderl

Zutaten für die Suppe:

ca. 2 Liter Wasser

1 kleine Sellerieknolle

1 kleiner Porree (Lauch)

2 Karotten

1 gelbe Rübe

1 kleine Petersilwurzel

1 Zwiebel mit Schale

1 Lorbeerblatt

8 Pfefferkörner

etwas Salz

etwas Majoran, Thymian und Liebstöckel

Zutaten für die Bröselknöderl:

50 g Butter

3 Eier

150 g Semmelbrösel

Salz

etwas gehackte Petersilie

Semmelbrösel zum Wälzen

Öl zum Ausbacken

etwas Schnittlauch

Zubereitung: Für die Gemüsesuppe Wasser mit dem geputzten Gemüse, Gewürzen und Kräutern zustellen. Die Suppe sollte stets leicht köcheln, aber nie stark wallend kochen. Abschmecken und durch ein feines Sieb gießen. Für die Bröselknöderl Butter mit den Eiern schaumig rühren. Semmelbrösel, etwas Salz und fein gehackte Petersilie einrühren. Aus der Masse kleine Knöderl formen, in Semmelbröseln wälzen und in heißem Öl schwimmend goldbraun backen. Abtropfen lassen. Erst kurz vor dem Servieren in die Suppe geben und mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreuen.

Rezept erstellt von Katharina Prato