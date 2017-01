„Der freie Fall“ und die Radikalisierung

Das Theater Jugendstil produziert Theaterstücke für Jugendliche. Am 30.Jänner wird „Der freie Fall“ in St. Pölten uraufgeführt: Ein Gedankenexperiment zum aktuellen Thema „Radikalisierung von Jugendlichen“.

„Radikalisierung! Was ist das, radikal sein? Wann bin ich radikal? Wenn ich für meine Meinung eintrete? Oder wenn ich an Gott glaube? An welchen? Darf mein bester Freund anderer Meinung sein als ich, und trotzdem noch mein Freund sein? Darf ich Menschen nicht mögen? Selbst wenn ich sie nicht kenne? Muss ich tolerant sein? Auch jenen gegenüber, die mich nicht tolerieren? Radikalisiere ich mich oder werde ich radikalisiert?“, kann man auf der Website von Theater Jugendstil lesen.

Ziel: Mechanismen im Hintergrund aufzeigen

Den Zugang über Humor versteht die Theatergruppe als Unternehmensphilosophie. So wird die ernste Thematik mit Fingerspitzengefühl und Leichtigkeit diskutiert. „Wir haben das Thema gewählt, weil es uns persönlich sehr beschäftigt und wir es sehr wichtig finden, das Thema differenziert zu behandeln und die Mechanismen im Hintergrund zu erkennen. Zeitgemäße Formen wie Tanz und rockige Livemusik dürfen dabei nicht fehlen! So unterhaltsam war politisches Statement noch nie“, sagen die Ensemblegründerinnen Sophie Berger und Susanne Preissl.

Stefan Nützer

Der Verein Jugendstil wurde 2011 gegründet. Man möchte qualitativ hochwertige Theaterproduktionen entwickeln, die im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Kunst bestehen. „Die jugendgerechte Aufarbeitung von aktuellen gesellschaftlichen, individuellen und politischen Themen steht dabei im Vordergrund, denn wir wollen Denkanstöße geben und in einen Austausch treten“, so Berger und Preissl. Das Theater Jugendstil erhielt 2015 den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich in der Sparte „Darstellende Kunst“.

Uraufführung am Montag in St. Pölten

In dem Stück „Der freie Fall“ von Raoul Biltgen spielen Rina Juniku, Hisham Morscher und Lilly Anna Janoska, Regie führt Christian Himmelbauer. Die Uraufführung ist am 30. Jänner in St. Pölten (ANZ-AKNÖ, 9.00 Uhr), bis 17. Februar gibt es Vorstellungen in St. Pölten, im Theater am Steg in Baden, im Stadttheater Bruck an der Leitha und im Lenautheater Stockerau (Bezirk Korneuburg), am 21. April wird „Der freie Fall“ im Theater Akzent in Wien gezeigt.

