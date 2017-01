Sieben Mio. Euro für neues Hotel in Wieselburg

Nach einer Bauzeit von elf Monaten konnte am Freitag das Hotel „I’m Inn Wieselburg“ (Bezirk Scheibbs) eröffnet werden. Das direkt neben der Messe Wieselburg befindliche Hotel bietet 72 Zimmer, rund 6,8 Millionen Euro wurden investiert.

Das Hotel heißt „I´m Inn Wieselburg“, errichtet wurde es von der IPP Hotelgruppe mit Unterstützung eines regionalen Investorenkonsortiums. Das Hotel liegt an der Erlauf mitten im Stadtzent, es hat 72 Zimmer, die preislich bei 67 Euro beginnen und vor allem Geschäftsreisende, Messebesucher und Durchreisende, aber auch Busreisende und Privatgäste ansprechen sollen.

"Was sich in dieser Region und in dieser Stadt entwickelt hat, ist gewachsen durch einen unbändigen Willen, diesen Standort national und international zu positionieren“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). Anlässlich der Hoteleröffnung wurde ihm der Ehrenring des Verkehrsvereins Wieselburg verliehen.

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) verwies auf die erst vor kurzem veröffentlichten, aktuellen Nächtigungszahlen: „6,9 Millionen Nächtigungen im Jahr 2016 – so viele hatten wir noch nie in Niederösterreich.“ Das nächste Ziel sei es, die Sieben-Millionen-Grenze zu überschreiten, so Bohuslav.

Bettenkapazität in Wieselburg wurde aufgestockt

Seitens der Stadtgemeinde Wieselburg sei mit der Eröffnung ein langer Wunsch verwirklicht worden, sagte Bürgermeiste Günther Leichtfried (SPÖ). „Weil wir einen sehr starken Wirtschaftstourismus haben, einen sehr starken Messetourismus und einen extrem starken Bildungs- und Forschungstourismus. Daher war es notwendig, die Bettenkapazität, die in Wieselburg nicht in ausreichendem Ausmaß vorhanden ist, einfach aufzustocken“, so Leichtfried.

Das Hotel „I’m Inn“ in Wieselburg richtet sich vor allem an Business-Kunden, Messebesucher und Durchreisende, aber auch an Busreisende und Privatgäste. Im Gebäude befindet sich auch das Reisebüro und Busunternehmen Kerschner. Den Bau des Hotels übernahm die Firma „Fertighotel“, hinter der die Unternehmen Derenko und Elk-Haus stehen. Der Bau wurde im Erdgeschoß in Massivbauweise und in den drei teilweise herausragenden Zimmergeschoßen in Leichtbau- bzw. in Niedrigenergiebauweise ausgeführt. 800 Quadratmeter Fläche wurden bebaut, 2.400 Quadratmeter Nutzfläche entstanden.

