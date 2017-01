Acht Verletzte bei Unfallserie

In den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen sind am Freitagabend drei schwere Verkehrsunfälle passiert. Zwei Mal musste die Feuerwehr auf der Südautobahn (A2) ausrücken. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Beim Knoten Wiener Neustadt auf der Südautobahn (A2) touchierte eine 22-jährige Lenkerin ein zweites Fahrzeug. Die Frau kam von der Fahrbahn ab. Ihr Cabrio überschlug sich mehrmals und blieb in einem Feld liegen. Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst aus dem Unfallwrack befreit und erstversorgt. Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Folgenschwerer Frontalcrash

Vier Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) teils schwer verletzt. Zwei Autos prallten aus noch unbekannter Ursache zusammen. Entgegen ersten Notrufmeldungen waren die Insassen aber nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt. An beiden Unfallautos entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Hainburg an der Donau und Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) standen wegen der Aufräumarbeiten zweieinhalb Stunden lang im Einsatz.

Auto riss Telegraphenmasten um

In St. Valentin-Landschach (Bezirk Neunkirchen) prallte ein Pkw mit drei Insassen zuerst gegen einen Telegraphenmasten und danach frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Telegraphenmast umgerissen. Alle drei Insassen mussten mit zum Teil schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden. Ein Notarzthubschrauber stand ebenfalls im Einsatz. Die L137 war im Unfallbereich etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Auf der A2 bei Breitenau (Bezirk Neunkirchen) stießen am Freitagabend ein Sattelzug und ein Pkw mit Anhänger zusammen. Der Autoanhänger kippte um und kam seitlich zu liegen. Verletzt wurde niemand. Nach den Absicherungsarbeiten der Autobahnpolizei und der ASFINAG wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr Neunkirchen geborgen.

