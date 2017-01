Rätsel um verletzte und vermisste Katzen

Seit Monaten gibt es in Pixendorf (Bezirk Tulln) große Aufregung um einen mutmaßlichen Tierquäler. Zwei Katzen wurden schwer verletzt, fünf Tiere verschwanden von einem Tag auf den anderen spurlos.

In der vergangenen Woche wurde eine Katze in Pixendorf mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Das Tier musste operiert werden, der Fall wurde angezeigt. Die Polizei wurde eingeschaltet und nahm Ermittlungen auf. In Pixendorf kam es zuletzt immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Ende 2016 wurde ein Kater schwer verletzt. Dem Tier wurden die Krallen ausgerissen, sein Hinterteil war geprellt.

Immer wieder verschwanden zudem in dem kleinen Tullnerfelder Ort Katzen spurlos. Fünf Katzen aus derselben Gasse wurden wurden von ihren Besitzern als abgängig gemeldet. Die Anrainer befürchten, dass in Pixendorf ein Katzenhasser sein Unwesen treibt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

