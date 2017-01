Waidhofen an der Ybbs wählt

In Waidhofen an der Ybbs wählen am Sonntag etwa 10.600 Stimmberechtigte einen neuen Gemeinderat. Die Mostviertler Statutarstadt ist traditionell nicht bei den landesweiten Gemeinderatswahlen dabei.

Wie schon vor fünf Jahren treten auch dieses Mal wieder sechs Parteien und Listen zur Wahl an. Die ÖVP verlor 2012 mit 47,4 Prozent knapp die absolute Mehrheit. Sie hält 20 von 40 Mandaten. Für Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) ist es die erste Wahl als Spitzenkandidat, seit er vor zweieinhalb Jahren das Amt übernommen hat.

ORF

Zweitstärkste Kraft ist derzeit die SPÖ mit zehn Mandaten. Sie musste bei der letzten Wahl mit 23,4 Prozent ebenfalls ein deutliches Minus hinnehmen. Einer der Wahlgewinner war vor fünf Jahren die „Unabhängige Wahlgemeinschaft“, die auf 15,5 Prozent beziehungsweise sechs Mandate zulegte und daraufhin ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP schloss.

Die Liste FUFU stellt sich am Sonntag zum zweiten Mal der Wahl. 2012 ist sie beim ersten Antreten mit 5,7 Prozent und zwei Mandaten ins Rathaus eingezogen. Die Grünen und die FPÖ erreichten mit 4,2 beziehungsweise 3,9 Prozent jeweils ein Mandat. Sie treten dieses Mal mit neuen Spitzenkandidaten an.

