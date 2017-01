Vier Verletzte bei Unfall mit Taxi

In Aspang-Markt (Bezirk Neunkirchen) ist am Samstag ein Pkw frontal gegen einen Taxibus geprallt. Vier Personen wurden teils schwer verletzt. Landesweit war es bereits der fünfte schwere Verkehrsunfall am Wochenende.

Gegen 18.30 Uhr geriet am Samstag ein 18-jähriger Autolenker auf die Gegenfahrbahn. Er prallte in der Folge frontal in einen entgegenkommenden Taxibus. Dabei wurden der junge Lenker, dessen 19-jähriger Beifahrer und auch der 61-jährige Lenker des Taxibusses schwer verletzt. Ein Fahrgast erlitt außerdem einen Schock. Die vier Verletzten wurden am Unfallort medizinisch erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser Wiener Neustadt und Oberwart gebracht.

Einsatzdoku - Lechner

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Zahlreiche Fahrzeugteile und Glassplitter waren auf der Fahrbahn verstreut. Die Polizei sperrte die Straße daher kurzfristig komplett ab. Die genaue Unfallursache soll jetzt ermittelt werden.

Intensives Wochenende für Rettungskräfte

An diesem Wochenende war das bereits der fünfte schwere Verkehrsunfall. Alleine in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen waren etwa am Freitagabend drei schwere Verkehrsunfälle passiert. Zwei Mal war die Feuerwehr zu Einsätzen auf der Südautobahn (A2) ausgerückt. Bei diesen Unfällen am Freitag waren acht Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Link: