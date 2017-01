Grünbach: SPÖ baute Absolute aus

In Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt worden, nachdem die Gemeinderäte der ÖVP ihre Mandate zurückgelegt hatten. Bei der Neuwahl baute die SPÖ ihre absolute Mehrheit aus.

Die Wahlwiederholung ging deutlich zugunsten der SPÖ aus. Sie erreichte zwölf von 19 Mandaten, das bedeutet ein Plus von zwei Mandaten. Die restlichen sieben Sitze entfielen auf die ÖVP, das wiederum ist ein Minus von zwei Sitzen. Die FPÖ schaffte den Einzug in den Gemeinderat nicht.

Gemeinderat nach Personalrochade aufgelöst

Die Gemeinderäte der ÖVP legten am 26. September ihre Mandate zurück, nachdem der langjährige Bürgermeister Franz Holzgethan (SPÖ) zurückgetreten und sein Parteikollege Peter Steinwender dessen Nachfolger geworden war. 1.600 Grünbacher waren deshalb am Sonntag aufgefordert, neu zu wählen.

Schon bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2015 hatte die SPÖ mit 51,18 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit erreicht, aber ein Mandat verloren. Die Sozialdemokraten hielten seitdem bei zehn Sitzen. Die Liste „Wir Grünbacher - ÖVP Grünbach“ hatte 48,82 Prozent und neun Mandate erreicht.

