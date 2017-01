Unfallserie nach Eisregen

Minustemperaturen und Nieselregen haben Dienstagfrüh zu einer gefährlichen Kombination für Autofahrer geführt: Auf vielen Straßen Niederösterreichs war es eisig glatt. Die Folge waren etliche Unfälle.

Unter anderem kam es Dienstagfrüh in Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) zu einem Unfall. Eine Lenkerin kam auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

zurück von weiter

Seitens der zuständigen Straßenmeisterei Aspang wurde betont, dass deren Mitarbeiter seit 3.30 Uhr unterwegs waren und gestreut haben. „Es muss den Fahrzeuglenkern allerdings klar sein, dass bei einsetzenden Regen die Streuwagen nicht überall zu gleich sein können. Hier wird auch an die Eigenverantwortung und die Anpassung der Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse appelliert“, so ein Helfer der Straßenmeisterei.

Kleinlastwagen krachte in Scheune

Auch in Großriedenthal (Bezirk Tulln) bildete sich auf vielen Straßen gefährliches Glatteis. Ein Lenker eines Kleintransporters kam in einer Kurve von der eisglatten Straße ab, stürzte um und krachte in eine Scheune. Der Fahrer, der für einen Paketdienst unterwegs war, wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus St. Pölten gebracht.

Eisregen sorgte für Unfälle In Großriedenthal (Bezirk Tulln) kam ein Lenker eines Kleintransporters von der eisglatten Straße ab und krachte in eine Scheune

Auch im Bezirk Baden sorgte das Glatteis für Unfälle. Ein Lenker passte laut Angaben der Feuerwehr seine Geschwindigkeit nicht den witterungsbedingten Fahrbahnverhältnissen an und verlor auf der Weinbergstraße von Baden kommend in Richtung Sooß die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach mehrere Rebstock-Zeilen des angrenzenden Weingartens. Die Geschwindigkeit blieb weiterhin hoch, so dass das Fahrzeug anschließend wieder die Fahrbahn querte und erst im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand kam. Der Lenker blieb unverletzt.

Die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt haben dürfte auch ein Lenker bei Tattendorf, so die Einsatzkräfte. Der Lenker verlor in der Kurve bei der Ortsausfahrt auf der Landesstraße 154 zwischen Tattendorf und Oberwaltersdorf die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den Straßengraben. Dabei prallte das Fahrzeug seitlich gegen einen Strommasten und gegen ein Verkehrszeichen. Der Lenker blieb bei dem Unfall ebenfalls unverletzt.

Verzögerungen am Flughafen Schwechat

Der Eisregen sorgte auch am Flughafen Schwechat für einige Probleme. Die Kombination aus eisiger Kälte und Regen führte dazu, dass alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden mussten. Für Passagiere kam es dadurch zu erheblichen Verspätungen. Dienstagmittag gab es allerdings nur noch Verzögerungen im Minutenbereich, hieß es von Seiten des Flughafens.

Links: