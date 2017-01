Ehepaar vor Flammen gerettet

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war am Dienstag bei einem Brand in Schönbühel (Bezirk Melk) im Einsatz. Ein Schuppen wurde vollständig zerstört, das angrenzende Haus beschädigt. Ein Ehepaar konnte gerettet werden.

„Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits auf das angrenzende Wohnhaus ausgebreitet“, sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Das Feuer war gegen 13.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache ausgebrochen und zerstörte einen Schuppen. „In dem Haus, das an diesen Schuppen angrenzte, hat sich ein älteres Ehepaar aufgehalten und war wegen des Rauches und der Flammen eingeschlossen“, so Resperger.

Einsatzdoku / Steyrer

Der Mann und seine Ehefrau konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. „Die beiden wurden allerdings zur Kontrolle ins Spital gebracht“, berichtete Resperger. Im Einsatz waren sechs Feuerwehren, die Helfer hatten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle und konnten verhindern, dass auch das Wohnhaus zerstört wurde.

