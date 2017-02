Baustopp für METRO-Markt aufgehoben

Der Baustopp für den neuen METRO-Großmarkt in St. Pölten ist aufgehoben worden. Das Land erklärte die Baugenehmigung vor einigen Wochen für nichtig, weil die Fläche nicht als Bauland Betriebsgebiet gewidmet war.

Nach einem Gespräch zwischen dem St. Pöltner Bürgermeister Mathias Stadler (SPÖ) und Baulandesrat Tillman Fuchs wurde am Mittwoch eine Wende in dem Konflikt verkündet. Die Stadt hatte zuletzt Beschwerde gegen die Aufhebung der Baubewilligung angekündigt. „Ob diese eine aufschiebende Wirkung hat, obliegt der Behörde“, sagt Baulandesrates Tillmann Fuchs nach Rücksprache mit dem Landesverwaltungsgericht.

Diesen Spielraum wolle man laut Fuchs nun nützen, um weiteren finanziellen Schaden für METRO und die Stadt St. Pölten abzuwenden. Das bedeutet, so der Landesrat, dass - sobald die Beschwerde der Stadt tatsächlich eingelangt ist-, die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden könnten.

Umwidmungsverfahren notwendig

An der fehlenden Flächenwidmung ändert das nichts, erst muss ein Umwidmungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen werden, heißt es. An dieser würden sowohl die Stadt, so Bürgermeister Stadler, als auch das Land auf Hochtouren arbeiten. Die Baugenehmigung für die METRO-Filiale im Gewerbegebiet von St. Pölten wurde im Dezember für nichtig erklärt - mehr dazu in Streit um Baugenehmigung für METRO (noe.ORF.at; 28.12.2016).

