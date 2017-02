Wintersportwoche soll zum Skifahren motivieren

Das Land hat gemeinsam mit der Landesbergbahnen-Gesellschaft die „Tut gut“-Wintersportwoche ins Leben gerufen. Sie soll Schülern die Teilnahme an Schulsportwochen ermöglichen. Heuer nehmen 79 Schulen daran teil.

Mit der Initiative sollen Kinder und Jugendliche wieder verstärkt für den Wintersport begeistert werden. Konkret erhalten Schulen für ihre Schüler gratis Liftkarten, wenn mindestens drei aufeinanderfolgende Übernachtungen in einem Skigebiete erfolgen. Die Aktion gilt für die Skigebiete Hochkar, Lackenhof, Annaberg, Mönichkirchen-Mariensee und Semmering.

„Gerade der Skisport ist eine teure Angelegenheit und soll für die Eltern mit der Unterstützung leistbar werden“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Eine Wintersportwoche ist nicht nur ein Beitrag für das Wohlbefinden unserer Kinder, sondern ist auch eine pädagogische Chance, die Schulgemeinschaft und das Miteinander in den Schulklassen zu stärken und somit ein wesentlicher Beitrag im Rahmen der Gesundheitsförderung.“

Mehr als 3.000 Schüler nahmen heuer teil

Heuer nahmen 79 Schulen das Angebot an, beinah 3.300 Schülerinnen und Schüler waren oder sind noch bis Saisonende dabei. Das sind mehr als 300 mehr als in der vorigen Saison. „Die Tendenz ist steigend und zeigt, dass diese Initiative von unseren Schulen sehr gerne angenommen wird“, so Niederösterreichs Landesschulratspräsident Johann Heuras. Mit Februar startet die Anmeldefrist für die nächste Wintersaison. Das Kontingent für die Unterstützung ist begrenzt.

