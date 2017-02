Digruber nicht bei Alpiner Ski-WM

Niederösterreich ist bei der Alpinen Ski-WM in St. Moritz von 6. bis 19. Februar nur durch Katharina Gallhuber aus Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) vertreten. Katharina Huber und überraschend auch Marc Digruber müssen zusehen.

Digruber konnte in der laufenden Saison als beste Platzierung einen vierten Platz in Val d’Isere vorweisen. Für eine Nominierung für die Weltmeisterschaft reichte das nicht. Im Gespräch mit noe.ORF.at zeigt sich der Slalom-Spezialist aus Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) tief enttäuscht und frustriert.

noe.ORF.at: Hinter dem überragenden Marcel Hirscher gibt es in Österreichs Slalom-Team heuer mit Ihnen fünf nahezu gleichwertige Athleten. Können Sie nachvollziehen, warum gerade Sie daheim bleiben müssen?

Digruber: Ich kann mir nichts vorwerfen. Natürlich haben die Ergebnisse in den vergangenen Wochen nicht mehr so gestimmt, aber ich habe alles versucht. Mit dem vierten Platz in Val d´Isere habe ich die Saison gut begonnen, danach hat es aus verschiedenen Gründen nicht mehr gepasst. Es ist alles so knapp beisammen im Weltcup und da entscheiden Kleinigkeiten. Jeder aus unserem Team hätte sich den WM-Start verdient, es war klar, dass es einen Mann erwischt und das bin leider ich.