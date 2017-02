Prozess: FF-Kommandant legte Brände

In St. Pölten steht heute ein Mann vor Gericht, der als Feuerwehrkommandant neun Brände gelegt haben soll. Der Mann aus dem Bezirk Amstetten muss sich wegen Brandstiftung und schwerer Sachbeschädigung verantworten.

Bei den Bränden entstand ein Sachschaden von 80.000 Euro. Zum ersten Mal soll der 37-jährige Mann Mitte Juli 2016 zugeschlagen und Feuer bei einer Hackschnitzelanlage und in einer Scheune in seinem Heimatort Wolfsbach gelegt haben. Danach gingen Müllcontainer in Flammen auf, weitere zwei Wochen später brannte es in einem Gartenhaus - mehr dazu in Feuerwehrkommandant war Brandstifter (noe.ORF.at; 27.9.2016).

FF Wolfsbach

Brände mehrerer Gartenmöbel und einer Terrassentür auf seinem Grundstück löschte der Feuerwehrkommandant selbst, wobei er und seine Lebensgefährtin Rauchgasvergiftungen erlitten. Zu diesem Zeitpunkt stand der Mann bereits unter Verdacht. Ende September gestand er schließlich, die Brände gelegt zu haben, woraufhin er umgehend von der Feuerwehr ausgeschlossen wurde.

Nun muss sich der 37-jährige Mann in zwei Fällen wegen teils versuchter Brandstiftung und in sieben Fällen wegen schwerer Sachbeschädigung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Wird der Mann vor dem Schöffengericht verurteilt, muss er mit einem bis zu zehn Jahren Haft rechnen.