Radio NÖ: Eine halbe Million Hörer täglich

Der aktuelle Radiotest für das Jahr 2016 bestätigt Radio Niederösterreich als klar stärkstes Regionalradio im Land. 499.000 Menschen hören täglich Radio Niederösterreich. Der Marktanteil liegt stabil bei 26 Prozent.

In Niederösterreich direkt sind es von Montag bis Sonntag 363.000 Hörerinnen und Hörer täglich. Von Montag bis Freitag liegt die Hörerzahl in Niederösterreich mit 373.000 noch höher. Neben Radio Niederösterreich sind auch die anderen ORF-Radios in Niederösterreich erfolgreich. Insgesamt entfallen von 100 gehörten Radiominuten 77 auf die Programme der ORF-Senderfamilie. Das sind mehr als dreimal so viele wie auf alle Kommerzsender zusammen.

ORF

In der für den ORF Niederösterreich wichtigsten Zielgruppe der über 35-Jährigen ist Radio Niederösterreich unverändert der regionale Marktführer. Der Marktanteil blieb 2016 bei 32 Prozent (Montag bis Sonntag). Alle privaten Inlandssender erreichten zusammen 15 Prozent. Auf die gesamte ORF-Radioflotte entfielen mit einem gleich gebliebenen Marktanteil von 84 Prozent in dieser Altersgruppe mehr als fünfmal so viel gehörte Radiominuten wie auf alle privaten Inlandssender zusammen.

Gollinger: „Kompetenz, Seriosität & Verlässlichkeit“

„Radio Niederösterreich ist damit weiter klar das stärkste Regionalradio und hat seine Position trotz der Konkurrenz durch viele Kommerzsender behauptet“, sagt ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger. Als Grund nennt er das Vertrauen der Menschen in die Kompetenz und Seriosität von Radio Niederösterreich: „Wenn es um Wichtiges geht – aktuelle Information und Service –, ist die Verlässlichkeit der Angebote des öffentlich-rechtlichen ORF für viele unverzichtbar“.

Gründe seien laut Gollinger auch die tägliche Begleitung mit angenehmer Unterhaltung, der angenehme Musik-Mix und die starke Verankerung des Landesstudios in allen Regionen des Landes. Letzteres zeige sich unter anderem auch im neuen Angebot „Das ganze Land um halb“. Jeweils zur halben Stunde werde ausschließlich über lokale und regionale Ereignisse berichtet.