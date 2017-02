Leitbetriebe sichern 63.000 Arbeitsplätze

Derzeit sind 25 Produktionsbetriebe aus Niederösterreich laut einer Studie sogenannte Leitbetriebe. Sie zeichnen sich etwa durch ihre internationalen Tätigkeiten aus und sichern bundesweit rund 63. 000 Arbeitsplätze.

Der Sanitärkonzern Geberit sowie der Energieversorger EVN sind zwei der insgesamt 25 heimischen Leitbetriebe. An diesen Unternehmen hängen konkret 62.789 Beschäftigungsverhältnisse und pro Leitbetrieb durchschnittlich 623 Zulieferbetriebe. Die Zahlen gehen auf eine Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI)zurück, die im Auftrag der Industriellenvereinigung Niederösterreich entstand.

Dazu wurden Kriterien festgelegt, die von den 25 Unternehmen erfüllt werden. Dazu zählen etwa die Punkte „Standortmobilität“, „Marktanteil“ oder „Internationalität“. „Die Leitbetriebe sind Zentrum und Impulsgeber des Wohlstandes in unserer Gesellschaft. Von ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Exportorientierung profitieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen“, sagte Studienautor Herwig Schneider am Donnerstag. Kleinere und mittleren Firmen würden laut Schneider als Vorleister, Auftraggeber und Kooperationspartner eng mit den heimischen Leitbetrieben zusammen arbeiten.

265 Leitbetriebe in ganz Österreich

Auch für Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, sind jene 25 Betriebe „Schlüssel-Player". Damit sie weiterhin als Impulsgeber fungieren, brauche es wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, so Salzer. Etwa bei der Gestaltung der Arbeitszeit sieht er großen Handlungsbedarf. „Hier muss endlich möglich sein, die EU-Arbeitszeitrichtlinie auch in den Betrieben anwenden zu können. Die Sozialpartner haben jetzt die Chance zu beweisen, dass eine Flexibilisierung in Österreich möglich sein kann, ohne die Unternehmen durch Gegenforderungen neu zu belasten“, so Salzer.

Laut Studie kommen die Leitbetriebe auch für knapp 20 Prozent der Ausgaben für regionale Forschung in Niederösterreich auf. Österreichweit hat das IWI insgesamt 265 internationale Produktionsleitbetriebe definiert. An diesen 265 Leitbetrieben hängt laut Studie jeder fünfte Job in Österreich.

Links: