Bärenwald Arbesbach: Jerry ist schon hungrig

Bis März halten die Bären im Bärenwald Arbesbach für gewöhnlich ihren Winterschlaf. Während sieben von ihnen auch nach wie vor tief und fest schlafen, schaut Braunbär Jerry bereits nach, ob der Frühling in Sicht ist.

Seit einigen Tagen verlässt Jerry zumindest ab und zu seine Winterhöhle, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Donnerstag in einer Aussendung mit. Dabei holt sich Jerry offenbar immer wieder einen kleinen Snack. Nach ein paar Äpfeln, Nüssen und einem Ei sei der Hunger aber schon wieder gestillt, weiß Tierpflegerin Gerlinde Mairhofer. Die anderen Bären kommen angesichts der Temperaturen derzeit noch nicht auf die Idee, ihren Schlafplatz zu verlassen.

Vier Pfoten

Seit 1998 betreut Vier Pfoten im Bärenwald Arbesbach Braunbären, die zuvor Zirkusbären waren oder gequält wurden. Jerry wurde 1988 im Tierpark von Ostrau in Tschechien geboren. Im Alter von vier Monaten wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Tom von einem Dompteur gekauft und lebte bis 1993 in einem kommerziell geführten Tierpark. Hier musste Jerry in der so genannten „Bärenschule“ vor Publikum Kunststücke zeigen. Später reiste Jerry in einem viel zu engen Zirkuswagen quer durch Europa, bis es Vier Pfoten im Jahr 2000 gelang, ihn und seinen Bruder zu befreien.

