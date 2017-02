Staus zu Beginn der Semesterferien erwartet

Am Wochenende starten nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Wien und einigen deutschen Bundesländern die Semesterferien. Zu diesen Urlaubern kommen noch etliche Tagesskifahrer. Der ÖAMTC erwartet daher viele Staus.

Autofahrerinnen udn Autofahrer müssen am Samstag auf der Westautobahn (A1) mit starkem Verkehr und Verzögerungen rechnen. „Das Nadelöhr ist nach wie vor der Bereich in Pöchlarn auf der Westautobahn, wo von drei auf zwei Fahrspuren verengt wird. Das ist eines der Bauprojekte in nächster Zeit, wo ein dreispuriger Ausbau erfolgt. Wenn das abgeschlossen ist, wird diese Problemstelle beseitigt sein“, sagte Ferdinand Zuser von der Landesverkehrsabteilung Niederöstererreich gegenüber noe.ORF.at.

Für Salzburg rechnet der ÖAMTC mit zähem Verkehr auf der Westautobahn im Großraum der Stadt Salzburg sowie zeitweise mit Staus und Wartezeiten beim Grenzübergang Walserberg. Stark wird der Reiseverkehr auch auf der Tauernautobahn (A10) vom Autobahnknoten Salzburg bis zum Knoten Pongau sowie auf der Pinzgauer Straße (B311) und der Loferer Straße (B178) sein.

„Mit Winterausrüstung fahren“

„Im Hinblick auf die Witterung sollte man als Autofahrer beachten, dass auch wenn sich die Witterung vielleicht bessert, man mit Winterausrüstung fortfährt und die entsprechenden Vorkehrungen trifft. Man kann da und dort einen Wetterumschwung erleben und wenn ich nicht entsprechend ausgerüstet bin, dann setze ich mich unnötig einem Risiko aus“, so Zuser.

Betroffen vom Verkehr sind laut Prognosen des ÖAMTC auch die üblichen Urlaubsstrecken in Tirol. Dazu zählt die Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen vor Kufstein, weiters die Fernpassstrecke (B179), das Zillertal (B169) oder auch die Eiberg Straße (B173).

Reisedokumente für das Deutsche Eck

In Vorarlberg muss man auf der Rheintal Autobahn (A14) nach Bludenz bei der Abfahrt Richtung Montafon sowie auf der Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen mit Behinderungen rechnen. In der Steiermark wird das Ennstal zwischen Liezen und Schladming belastet sein.

Verzögerungen kann es auch auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Selzthaltunnel in der Steiermark und vor der Tunnelkette Klaus in Oberösterreich geben. Urlauber, die etwa über das Deutsche Eck Richtung Tirol oder Vorarlberg fahren, sollten zudem nicht vergessen, dass ein Reisedokument, also Pass oder Personalausweis, mitgeführt werden muss, betonte der ÖAMTC.

