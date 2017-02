SC Wiener Neustadt „verlost“ Stadionnamen

Mit einer kuriosen Sponsorenaktion macht derzeit der Fußball-Zweitligist SC Wiener Neustadt auf sich aufmerksam. Firmen und Fans haben dabei die Möglichkeit, sich auf bestimmte Zeit den Stadionnamen auszusuchen.

Auf die Idee, dem „alten“ Stadion in der Giltschwertgasse in Wiener Neustadt einen Namen zu geben, kamen die Klubverantwortlichen durch das geplante neue Stadion, das Ende 2018 fertiggestellt sein soll. „Wir möchten interessierten Fans, Partnern und Sponsoren gerne etwas bieten, das über ein normales Sponsoring hinausgeht“, erklärt Klubvorstand Katja Putzenlechner im Gespräch mit noe.orf.at.

Der SC Wiener Neustadt entwickelte deshalb ein Gewinnspiel, an dem Firmen ebenso wie Privatpersonen teilnehmen können. Als Voraussetzung ist ein Beitrag von 500 Euro zu zahlen. Mit diesem erwirbt man ein Werbepaket und die Teilnahme am Gewinnspiel.

„Anna-Arena“ oder „Claudia-Arena“ möglich

Unter vielen anderen Preisen sticht der Hauptpreis hervor. Der Gewinner ist berechtigt, sich bis Ende Juni 2017 den Stadionnamen auszusuchen. Der Kreativität sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. „Es gibt natürlich auf der Rückseite des Werbepakets einige Bedingungen. Die Bezeichnung des Stadions darf etwa nicht gegen die guten Sitten verstoßen“, erläutert Putzenlechner.

Welcher Name erlaubt ist und welcher nicht, das klärt der Verein schon im Vorfeld mit den Teilnehmern des Gewinnspiels ab. Nicht möglich ist jedenfalls, das Stadion nach anderen Fußballvereinen zu benennen. Erlaubt ist dagegen unter bestimmten Voraussetzungen, seine Firma in den Namen aufzunehmen.

Darüber hinaus sind auch kreativere Ansätze möglich. „Wenn wir jetzt in der ‚Anna-Arena‘ oder in der ‚Claudia-Arena‘ spielen sollen, spricht grundsätzlich nichts dagegen“, so Putzenlechner. „Für einen Unternehmer ist das vom Werbewert her zwar kein Thema, nachdem das aber nicht gegen die guten Sitten verstößt, sollte es im Fall des Falles kein Problem sein.“

Große Präsenz für neuen Stadionnamen

Der Gewinnername wird von März bis Juni 2017 überall im und um das Stadion zu sehen sein. „Wir haben vier Präsenzen im Stadion. Der Name wird gut sichtbar direkt über dem Haupteingang in der Giltschwertgasse stehen. Er wird auch im Stadion an der Innenseite der Tribüne angebracht sein. Außerdem gibt es eine Werbebande mit der Bezeichnung und natürlich auch die Medienpräsenz. Der Stadionname wird in den Fernseh- und Radioübertragungen immer kommuniziert", sagt Putzenlechner.

Neben dem Hauptpreis gibt es auch noch andere Gewinnchancen. Zum Beispiel kann man ein Essen mit dem Betreuerstab sowie Cheftrainer Rene Wagner gewinnen oder bei einem Mannschaftstraining mitmachen. „Das sind sehr schöne Preise, weil sie ansonsten nicht käuflich zu erwerben sind“, so Putzenlechner. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist noch bis 9. März 2017 möglich. Die Verlosung der Preise findet am 10. März 2017 im Rahmen des Erste-Liga-Heimspiels gegen den LASK statt.

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at

