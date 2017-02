Wintertourismus steuert auf Rekordergebnis zu

Nach dem besten Nächtigungsergebnis der Geschichte Niederösterreichs im Dezember, steuert der Tourismus heuer auf ein Rekordergebnis zu. Es gibt überall optimale Bedingungen und Spontanurlaube werden immer beliebter.

Schneeverhältnisse und Temperaturen gestalteten sich bereits vor den Semesterferien ideal. Nach dem warmen Winter im Vorjahr sind die schneereichen Wochen heuer eine Wohltat für den Tourismus in Niederösterreich. Schon der Dezember brachte die höchsten Nächtigungszahlen in der Geschichte des niederösterreichischen Tourismus. Angesichts der Dezember-Höchstzahlen sei ein Rekordergebnis möglich, gibt man sich bei der Niederösterreich-Werbung noch leicht vorsichtig.

Vor allem kleinere Skigebiete waren im Vorjahr benachteiligt. Heuer verzeichneten sie bislang, wie etwa das Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee (Bezirk Neunkirchen), enorme Zuwachsraten. Alle Skigebiete Niederösterreichs meldeten im Gegensatz zu den westlichen Bundesländern bereits seit Dezember perfekte Pistenverhältnisse. Viele Gastbetriebe sind in den Semesterferien ausgebucht.

Spontane Skiurlaube werden immer beliebter

Zwar gestaltete sich die Buchungslage auch im Vorjahr ähnlich gut, die Folgen des damaligen Schneemangels lassen sich aber auch jetzt noch erkennen, erklärt Stefan Bauer von der Niederösterreich Werbung: „Wir stellen jetzt fest, dass Gäste nicht mehr so lange vorbuchen, sondern eher warten, wie das Wetter wird. Sie stellen sich darauf ein und buchen relativ kurzfristig. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Angebot viel besser, weil es einfach perfekte Verhältnisse gibt. Doch auch im Vorjahr war die Buchungslage nicht so schlecht.“

In Mönichkirchen-Mariensee war man im Vorjahr vom Schneemangel extrem betroffen. Der diesjährige Winter brachte Entspannung. „Wenn man die Zahlen mit dem Vorjahresergebnis vergleicht, liegen wir 88 Prozent über dem Vorjahr. Natürlich, das Vorjahr war ein ziemlich schlechter Winter und heuer ist ein guter Winter“, sagt Gerald Gabauer, Geschäftsführer der Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee. Im Bezug auf den Umsatz verlaufe die bisherige Saison sehr beachtlich. Gabauer sprach von einem Topjahr, so viel Umsatz gab es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nie.

In Annaberg zählte man bisher um 77 Prozent mehr Skifahrer. Auch alle anderen Skigebiete meldeten vor den Semesterferien Steigerungen, auch bei den Nächtigungen. Im Waldviertel zeigt sich die Tendenz, kurzfristiger zu buchen, am stärksten. Hier gebe es noch vergleichsweise viele freie Betten in den Semesterferien.

