65 Schafe bei Stallbrand verendet

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Heinrichs bei Weitra (Bezirk Gmünd) sind in der Nacht auf Sonntag 65 Schafe verendet. Der Stall, in dem die Tiere untergebracht waren, brannte vollständig ab.

Der Brand auf dem Bauernhof wurde kurz vor 5.00 Uhr von einem Bewohner des Ortes entdeckt. Er schlug sofort Alarm, indem er zum Feuerwehrhaus lief und dort den Sirenenknopf betätigte, berichtet das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich. Als die ersten Einsatzkräfte bei dem Bauernhof eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand. Die Helfer versuchten noch die Schafe in Sicherheit zu bringen, konnten sie allerdings nicht mehr retten. Alle 65 Tiere verendeten in den Flammen.

Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich

Die Bewohner des Hofes blieben unverletzt. Laut Angaben der Feuerwehr bemerkten sie den Brand erst beim Eintreffen der insgesamt 98 Einsatzkräfte. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Weitere direkt angrenzende Stallgebäude und das Wohnhaus der Familie blieben dank der Feuerwehr von den Flammen verschont.