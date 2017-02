Wolfsthal: Häuser nach Regen überschwemmt

Die starken Regenfälle und die milden Temperaturen haben in Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) für erste Überschwemmungen gesorgt. Ein Teich trat über die Ufer, mehrere Häuser stehen unter Wasser.

Am Montag kurz vor 11.30 Uhr wurden die ersten Notrufe abgesetzt. Ein Teich neben dem Wolfsthaler Sportplatz war binnen kürzester Zeit über die Ufer getreten. Laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando bahnte sich das Wasser in der Ortschaft durch kleine Gräben einen Weg. Diese seien aber ebenfalls nach wenigen Minuten übergelaufen. Anschließend seien mehrere Keller und vereinzelt auch Wohnräume im Ort überschwemmt worden, so Resperger.

zurück von weiter

75 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren waren am frühen Montagnachmittag mit den Auspumparbeiten beschäftigt. Wie Feuerwehrsprecher Resperger berichtete, wurden auch Großpumpen des Landesfeuerwehrverbands eingesetzt, die pro Stunde bis zu 900 Kubikmeter Wasser abpumpen können. Gleichzeitig versuchten die Einsatzkräfte, benachbarte Häuser mit Sandsäcken vor dem Wasser zu schützen.

Erinnerungen an Überschwemmungen im Jahr 2014

Es ist nicht das erste Mal, dass in Wolfsthal der Teich über die Ufer tritt. Die Ereignisse würden Erinnerungen an die Überschwemmungen vor zweieinhalb Jahren wecken, hieß es seitens der Feuerwehr. Im September 2014 waren an derselben Stelle ebenfalls zahlreiche Häuser unter Wasser gestanden.