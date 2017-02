Würth zeigt Deix: „Böheimkirchen ist überall“

„Manfred Deix - Böheimkirchen ist überall“: Art Room Würth Austria in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) zeigt ab 21. Februar eine Ausstellung über den 2016 verstorbenen Künstler. Zu sehen sind mehr als 40 zum Teil noch nie gezeigte Cartoons.

Bis 24. November ist die Ausstellung mit Cartoons aus den letzten drei Jahrzehnten zu sehen. Ebenso neu für Deix-Fans sind laut Aussendung von Würth dessen großformatigen Gemälde, Aquarelle und Porträts der letzten Lebensjahre, seine „Blitzbilder“ und illustrierte Gedichte. Die aus Krems bekannten lebensgroßen Figuren runden die 120 Exponate umfassende Ausstellung ab. Die Werkschau entstand in Zusammenarbeit mit Marietta Deix, ihrer Familie und dem Karikaturmuseum Krems.

Böheimkirchen als „Geburtsort“ der Deix-Figuren

Die Marktgemeinde Böheimkirchen stand am Anfang der großen Karriere von Manfred Deix: „Hier hat der geniale Künstler seine Jugendjahre im Wirtshaus seiner Eltern verbracht. In der ‚Blauen Weintraube‘ war der Knabe hinter der Schank aber nur scheinbar mit Gläserwaschen beschäftigt, sein eigentliches Interesse galt dem Witz, Tratsch und der Derbheit der Wirtshausgäste“, wurde in der Aussendung erläutert.

Art Room Würth Austria/Deix 2016

Blieb das Trinkgeld aus, rächte sich der junge Deix zuweilen mit spitzem Pinsel, wie er einst in einem Interview erzählte. So entstanden in Böheimkirchen die ersten Deix-Figuren, die ihn berühmt machten und sogar Aufnahme in den Duden fanden.

Kämpfer gegen alle gesellschaftlichen Tabus

Deix’ Ruhm als Karikaturist entstand in den 1970er-Jahren in der Ära Kreisky. Er habe Politiker und auch die Kirche schonungslos unter die Lupe genommen, die „Bussi-Bussi-Gesellschaft“ bloßgestellt, an gesellschaftliche Tabus gerührt und gegen Fremdenhass gekämpft.

Ausstellungshinweis „Manfred Deix - Böheimkirchen ist überall“, 21. Februar bis 24. November 2017, Art Room Würth Austria in Böheimkirchen, geöffnet von Mo bis Do von 7.00 bis 17.00 Uhr, freitags von 7.00 bis 12.00 Uhr, Eintritt frei.

Die Cartoons des mehrfach ausgezeichneten Porträtisten der österreichischen Seele wurden in Magazinen wie u.a. „Profil“, „Trend“, „Economy“, „News“, „Stern“, „Der Spiegel“ und „Playboy“ veröffentlicht. 2001 wurde das Karikaturmuseum Krems mit einer Dauerpräsentation seiner Werke eröffnet. Deix wurde am 22. Februar 1949 in St. Pölten geboren und starb am 25. Juni 2016.

Der Art Room Würth Austria befindet sich im Firmensitz von Würth Österreich, Anbieter für Befestigungs- und Montagetechnik, in Böheimkirchen. Seit 1999 werden regelmäßig Ausstellungen aus der in Deutschland angesiedelten, mehr als 17.000 Werke zählenden Sammlung Würth, aber auch relevante zeitgenössische Kunst von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.

