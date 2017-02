ASFINAG: 270 Millionen Euro für Autobahnen

Die ASFINAG investiert 2017 mehr als eine Milliarde Euro in das hochrangige Verkehrsnetz. Die Hälfte davon fließt in den Neubau, zudem werden 30 Tunnel in Österreich saniert. 270 Millionen Euro werden in Niederösterreich investiert.

In Niederösterreich stehen der Ausbau und die Sanierung von Autobahnen und Schnellstraßen im Mittelpunkt. Die größten und teuersten Bauprojekte sind im Weinviertel. Zwischen Hollabrunn und Guntersdorf startet etwa der Weiterbau der Weinviertler Schnellstraße (S3). Auf der Nordautobahn (A5) wird der Abschnitt zwischen Schrick und Poysbrunn fertiggebaut. Ende des Jahres soll der Abschnitt laut ASFINAG für den Verkehr freigegeben werden.

ASFINAG

Auf der Westautobahn (A1) zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn wird hingegen der dreispurige Ausbau der Fahrbahn fortgesetzt. Die Bauarbeiten dauern dort noch bis nächstes Jahr. Mit der Fertigstellung 2018 stehen auf der A1 in Niederösterreich künftig durchgängig drei Fahrspuren zur Verfügung.

Verkehrsaufkommen neuerlich gestiegen

Auf der Süd- (A2) und Ostautobahn (A4) werden Streckabschnitte generalsaniert. Die Bauarbeiten auf der A2 zwischen Wiener Neustadt und Seebenstein starten im Frühjahr, diesmal in Fahrtrichtung Graz. Gleichzeitig wird auf der A4 die Strecke vom Knoten Schwechat bis zur Anschlussstelle Flughafen in Angriff genommen. Das Verkehrsaufkommen auf Autobahnen und Schnellstraßen stieg im Vorjahr weiter an.

In Wien werden bis zum Herbst 2017 alle Sicherheitseinrichtungen in den Tunnel Stadlau und Hirschstetten an der Südosttangente (A23) erneuert. Zudem werden die Instandsetzungsarbeiten auf der Praterbrücke fortgesetzt, die Hochstraße Inzersdorf neu gebaut und der Knoten Inzersdorf saniert.

